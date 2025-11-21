Ven difícil que Javier Duarte sea liberado

La investigación periodística sobre las empresas fantasmas de Veracruz, que llevaron a la posterior caída del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, se llevó un año y tres meses. El periodista Víctor Hugo Arteaga, quien rastreó y encontró un camino de corrupción en el gobierno del priísta, recordó que fue un trabajo meticuloso de escritorio, casi quirúrgico, con la revisión de miles de documentos oficiales. Y un trabajo de campo con visita a docenas de domicilios fiscales irregulares.

“Yo no iba por la cabeza de Javier Duarte, iba por el mecanismo que usaron para esto”, afirma. Cuando Javier Duarte vuelve a estar en la palestra política por su posible liberación de prisión, recordó que fueron meses para descubrir que funcionarios cercanos al gobernador entregaron contratos a una red de empresas fantasma.

Arteaga había realizado el trabajo base de la investigación y entre el 26 de mayo y madrugada del 27 de 2016, recibió constantes llamadas de enviados del Gobierno de Veracruz, con quienes sostuvo un encuentro.