México y los Emiratos Árabes Unidos se reconocieron como socios estratégicos y observaron oportunidades de negocios para explorar.

Al conmemorar el Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos y 55 años de relaciones diplomáticas con la nación, el embajador Salem Alowais agradeció la amistad con nuestro país.

“Hay oportunidad para negocios en México. Vamos a hacer una delegación para firmar muchos acuerdos para la inversión”, mencionó el embajador emiratí.

Teresa Mercado, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que ambos países refrendan también los lazos de amistad.

Señaló que la complementarias entre economías abre amplias oportunidades para profundizar la colaboración y los intercambios en materia comercial, innovación tecnológica, seguridad alimentaria, turismo y nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.