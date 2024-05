Ven necesario legislar comercio electrónico

Las compras en línea cobraron importancia desde el 2020 con la pandemia. Cortesía

Senadores de varios partidos reconocieron la petición que hicieron los empresarios relacionados con el comercio electrónico de una regulación urgente para acabar con abusos a los consumidores y de las autoridades hacendarias hacia este sector.

Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que al no existir una ley reglamentaria, la autoridad hacendaria genera normativas para el cobro de impuestos o derechos, pero será en el próximo presupuesto del 2025 cuando se pueda emitir una reglamentación específica, ya que no hay condiciones, en planas campañas políticas, para un periodo extraordinario de sesiones en el Senado ni en Diputados.

En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, reconoció la disposición del sector de ventas por internet de ser regulados, porque los que actúan con seriedad se ven afectados por los que operan de forma fraudulenta o sin ética.

Sin embargo, aseguró que las autoridades no deben frenar el comercio electrónico con medidas persecutorias en materia fiscal.

“Las empresas on line (en línea) no pueden ser ni deben ser frenadas a través de lo que es una facultad de verificación y sanción del Estado, porque esos procedimientos son para quien se aparte de la legalidad y me parece que en el caso concreto, lo que pasó es que el e-commerce ha rebasado a la norma”.

Mancera Espinoza dijo que “vamos atrasados en la regulación de una actividad que seguirá creciendo y desarrollándose porque las personas la quieren y prefieren en muchos casos”.