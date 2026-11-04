Ven oleada azul en las intermedias de EE. UU.

Los primeros resultados a la vista en las elecciones intermedias de los Estados Unidos confirman las predicciones electorales, es decir, una ventaja para el Partido Demócrata contra el Partido Republicano, al que pertenece Donald Trump.

Avances

De acuerdo con varios medios que contrataron encuestadoras, los demócratas tendrían en el Senado, hasta las 23 horas de ayer 51 escaños, provocando así que el actual presidente Donald Trump acabe con la ventaja que mantenía al llevar 39 espacios ganados el partido Republicano en el Senado, luego que este martes se abrió los colegios electorales en todo Estados Unidos para las elecciones de mitad de mandato.

Así mismo en la Cámara de Representantes de los 435 logran los Demócratas 161; Republicanos 101 y aún 172 por asignar.

Y en las gubernaturas donde se eligieron 36 de los 50; van 22 Demócratas; 11 Republicanos y 17 por asignar.

Así se llevó a cabo el proceso electoral en Estados Unidos, a donde fueron llamados a votar más de 250 millones de electores y los resultados determinarán los últimos dos años de gobierno del mandatario republicano, Donald Trump.

Millones de estadounidenses votaron para renovar el Congreso de su país, en unos comicios de alto riesgo para el presidente Donald Trump, quien enfrenta un descontento social por el alto costo de la vida y la guerra en Irán.

Y es que las elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Demócratas conservan escaños

La redistritación parece no estar sirviendo de mucho a los republicanos. El demócrata Jared Moskowitz revalidó su escaño en la Cámara de Representantes al imponerse al republicano Scott Singer en el distrito 25 de Florida, según las proyecciones de medios, pese a competir bajo un nuevo mapa electoral aparentemente favorable a los conservadores. El triunfo de Moskowitz es clave puesto que se produce en un distrito que había sufrido una profunda remodelación con el nuevo mapa electoral aprobado por el gobierno republicano para reunir en él a un electorado supuestamente más conservador.

Antes del rediseño, la circunscripción abarcaba varias zonas urbanas del condado de Broward, en el sureste de Florida, pero pasó a absorber áreas del sur de Palm Beach y otras de tendencia republicana. La victoria de Moskowitz permite retener un bastión clave para los demócratas en Florida.

Suman 51 escaños

De acuerdo con el recuento de agencias de información, los demócratas suman hasta este momento 51 escaños en el Senado, contra 39 de los republicanos. Este martes sólo están en juego 35, de un total de 100. En la Cámara de Representantes, donde están en juego los 435 escaños, los demócratas suman 166, contra 104 republicanos.