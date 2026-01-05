Venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana en México se reunió para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Entre cánticos y ondeando sus banderas, aseguraron que no es intervencionismo, sino justicia para el pueblo que vivió más de dos décadas en una “dictadura chavista y madurista”.

En la galería torre del reloj en el Parque Lincoln, ubicado en Polanco, decenas de venezolanos festejaron y aseguraron que faltan más acciones para liberar al país, principalmente a los cientos de presos políticos detenidos de forma arbitraria.

Al extender una bandera de varios metros de longitud en el parque, gritaron “viva Venezuela libre” y “el tirano ya está preso”. Entre aplausos y al ritmo de la canción “Venezuela”, también exigieron una transición política pacífica al mostrar su apoyo a los políticos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Malos recuerdos

Al evitar pronunciarse sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, activistas e integrantes del Comando con Venezuela en México indicaron que el Año Nuevo comenzó con buenas noticias, ya que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses.

Describieron que los últimos 27 años han sido de dolor, tortura y de división en la familia venezolana. Por lo que ayer “empezó el principio del fin de la dictadura, chavista-madurista”. Además, recordaron que en las elecciones pasadas, el 28 de julio del 2024, hubo una diferencia de votos de 4 millones a favor de Edmundo González. En otro momento del mitin, reprocharon al gobierno de México el no haber reconocido su victoria.