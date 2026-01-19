Venezolanos protestan y exigen liberación de presos

Un contingente de venezolanos se manifestó para exigir la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela, quienes denunciaron que actualmente todavía hay más de 800 detenidos, pues afirmaron solo se han liberado alrededor de 100.

Alrededor del mediodía, los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Torre del Reloj del Parque Lincon en Polanco, donde colocaron las fotografías de los presos políticos y guardaron un minuto de silencio por ellos.

Con respecto a la reciente asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, es un gobierno ilegítimo, “porque decidió mantenerse en el poder por encima de la decisión del pueblo de Venezuela en las últimas elecciones”.

Héctor Urgelles, secretario de Organización Nacional de Alianza Bravo Pueblo, indicó que el objetivo de la concentración fue visibilizar la gran cantidad de presos políticos en Venezuela, “porque a pesar de la intervención de Estados Unidos, quienes están encargados del gobierno no han cumplido con el mandato de liberar a las personas presas sin ninguna razón”.

Ante la reciente intervención estadounidense, señaló que “nosotros hubiésemos preferido una salida completa de todos los maleantes que están ahí […] Nos llena de alegría que Maduro esté preso, pero nosotros quisiéramos que fueran presos todos los que están todavía incrustados en el gobierno”.