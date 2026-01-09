Venezuela anuncia liberación de presos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

El también jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, detalló que los procesos de excarcelación están “ocurriendo desde este mismo momento”.

Remarcó que se trata de una decisión adoptada de manera unilateral. “Es un gesto de paz que no fue acordado con ninguna otra parte”, subrayó, al tiempo que indicó que en las próximas horas se conocerá el número total de personas beneficiadas por la medida.

El jefe del Parlamento agradeció además la intermediación de actores internacionales en el proceso, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar.

“Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela. “Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó.

Los liberados son un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa en el palacio legislativo durante este jueves.

Declaraciones

En estas primeras declaraciones no se precisó la cantidad de personas que quedarán en libertad, sin embargo, Rodríguez añadió que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Poco después de que el jefe del Parlamento diera la noticia, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, confirmó que cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, fueron liberados en Venezuela.

“El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, informó la entidad en un comunicado, en el que rectificó que su país “mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano” y “recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.