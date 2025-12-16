Venezuela asegura haber fortalecido su defensa aérea

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela “ha fortalecido significativamente su sistema de defensa aérea”, en medio de la situación de tensión que se vive entre el país sudamericano y Estados Unidos tras el despliegue naval y militar que ordenó la Casa Blanca desde agosto pasado.

El domingo, durante un acto oficial, Padrino López destacó la inversión y el desarrollo de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con énfasis en los componentes de “vigilancia y protección del espacio aéreo”.

Según el ministro, estos avances son cruciales para garantizar la integridad territorial del país frente a posibles amenazas externas. El objetivo principal, según reiteró Padrino López, es la disuasión y la consolidación de un escudo defensivo robusto y moderno.

El ministro de Defensa no hizo mención al monto de la inversión ni al origen del equipamiento militar.

Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y con continuidad bajo la administración de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de hacer compras militares a Estados Unidos y se enfocó en armamento ruso.