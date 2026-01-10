Venezuela enfrentará agresión por vía diplomática

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el viernes conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó su intención de enfrentar por la “vía diplomática” lo que tachó como “agresión criminal” de Estados Unidos.

Varios países han condenado el ataque militar estadounidense en Caracas y tres ciudades cercanas en un operativo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en “el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela” el 3 de enero,

“Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática”, añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios abogaron por “avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia” que respete la soberanía y el diálogo.