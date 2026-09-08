Venezuela mantendrá negocios con China y Rusia

Venezuela mantendrá vigentes los contratos de empresas mixtas con compañías de China y Rusia para la ejecución de actividades primarias de hidrocarburos, pese al reciente acuerdo energético con Estados Unidos, según la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Acuerdos

Henao afirmó que el Estado respetará las autorizaciones otorgadas a esas corporaciones. “Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia, y son empresas mixtas con autorización vigente para el ejercicio de actividades primarias. Somos muy respetuosos de esos acuerdos y ellos, en el caso de las empresas mixtas en las que tienen participación, continuarán ejecutando sus actividades”, declaró.

Los acuerdos se firmaron antes de la caída de Nicolás Maduro. Los convenios firmados en la era Maduro fueron negociados por Rodríguez, quien además ejercía como ministra de Hidrocarburos.

Según Henao, esos esquemas operativos de larga trayectoria mantienen vigencia legal en las áreas asignadas y coexistirán con las nuevas alianzas promovidas conforme a la legislación vigente. El desarrollo de las zonas operativas, precisó, exigirá inversiones diferenciadas: entre mil 500 y 7 mil millones de dólares en campos no desarrollados o verdes, y entre 500 y mil 700 millones de dólares por bloque en campos maduros.