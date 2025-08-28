Venta de activos de CiBanco e Intercam ayudó al mercado

La venta de activos de CiBanco e Intercam y sus respectivas adquisiciones, ayudó al mercado a solucionar la problemática de las instituciones señaladas por EE. UU. por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero, por parte del Departamento de Tesoro de ese país, aseguró Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia de prensa, el directivo detalló que la venta del negocio fiduciario de CiBanco y los principales activos de Intercam, ayudará a llegar al próximo 20 de octubre, fecha que han definido las autoridades estadounidenses para el bloqueo de operaciones, con el problema resuelto.

“Lo vemos con buenos ojos, porque lo que está haciendo, es que el mismo mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de estas dos instituciones, y eso nos va a permitir todavía, con más razón, llegar al 20 de octubre, que es la fecha que establece la orden de FInCen, con este tema prácticamente resuelto. Creemos que el mercado mismo, afortunadamente, está tomando las decisiones junto con los intermediarios más adecuadas, para que este tema pueda pueda avanzar”, comentó Romano.