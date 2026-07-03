Venta de autos nuevos crece 7.6 % en junio

En junio la venta de vehículos nuevos fue de 126 mil 778 unidades, un 7.6% superior al número de unidades comercializadas en junio de 2025, según cifras del Inegi.

En el periodo enero-junio se han comercializado 754 mil 394 autos nuevos, lo que representa un avance de 5.3 % respecto a lo comercializado durante el mismo periodo de 2025.

En junio, Nissan, la marca con el mayor volumen de venta en el mercado, disminuyó 9 % sus ventas; General Motors creció 1.1 %; y Volkswagen aumentó 7.4 %.

Toyota incrementó 5 % sus ventas; KIA, 1 %; Stellantis, 20.5; Mazda, 31; Honda, 8; y Hyundai, 15.3 %.

El reporte destaca la venta de vehículos Leapmotor, la marca china que comercializa Stellantis, con 504 unidades vendidas en junio.

Entre las marcas chinas, Changan incrementó 25.4 % sus ventas; Geely, 15.9 %; Jetour-Soueast, 326 %; y MG, 32.6%.

Respecto al desempeño de las marcas de lujo, BMW registró una disminución en ventas de 5 %; Infiniti, 91.5 %; Land Rover disminuyó 21.6 %; Lexus retrocedió 17.3 %; Lincoln disminuyó 21.1 %; Mercedes Benz 5.4 % menos; Audi un 6.6 % menos; y Volvo un 53 % menos.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que en el periodo enero a junio, la venta de autos nuevos registró un nivel superior a las ventas en similar periodo de 2017, el récord anterior, colocándose un 1.3 % por arriba de las 745 mil 004 unidades comercializadas entonces.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en junio fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 115 mil 158 unidades”, detalló Rosales.