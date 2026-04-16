Ver el fracking con ojos de soberanía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué antes estaba en contra del fracking y ahora su gobierno lo explora, como parte de la estrategia para alcanzar la soberanía energética.

"Yo misma, durante muchos años, dije ´el fracking no´, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es ´solo no´. Sino a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales.

"Ahora ¿estamos apostando el futuro de México a eso? No", comentó al señalar que hay otros desarrollos tecnológicos. En su conferencia mañanera de ayer miércoles 15 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que hay que ver al gas no convencional con ojos de soberanía energética.

Aseguró que se ha observado que hay "una innovación enorme en este tema" que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes sino biodegradables, además del reciclamiento de agua.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal mandó un mensaje a quienes están en contra del fracking: "Estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos en distintos temas para que nos digan si en efecto, hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo".

Recalcó que la decisión se tomará en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta, sino incorporando a científicos.

Presenta Comité de Científicos y Especialistas

Y como parte de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, la presidenta de México presentó al Comité de Científicos y Especialistas que analizarán la posible explotación sustentable de las reservas de gas natural en yacimientos no convencionales para disminuir la importación de este recurso.

Resaltó que este Comité está conformado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), entre otras instituciones.

Descarta entrega de petróleo a empresas trasnacionales

Así también, la mandataria federal rechazó que se vayan a meter a empresas trasnacionales a explotar petróleo a México.

"¡Cómo creen que nosotros, que hemos luchado tanto, vamos a entregar el petróleo a las empresas trasnacionales! ¡Pues no somos Calderón, no somos Peña!", expresó al referir que hay tecnologías que tienen en el exterior que probablemente se tienen que usar.

"¡Nosotros no vamos a entregar nuestros recursos naturales al extranjero, cómo creen! ¡Imagínense, si es la esencia de la transformación!", agregó.

Claudia volará en avión comercial para su viaje a España

Al ser cuestionada al finalizar la conferencia matutina sobre en qué vuelo se va a ir a España, la mandataria respondió que "el tecolote voy a agarrar, el de las doce de la noche", confirmó que volará en avión comercial para su viaje a la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España.

Sin embargo, no quiso responder este miércoles sobre los detalles de su participación al evento que se llevará acabó en Barcelona.