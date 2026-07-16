Veracruz liquida deuda histórica

Un total de 199 municipios veracruzanos, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron pagar anticipadamente una deuda histórica por concepto de bursatilización de partidas presupuestales federales.

Con un pago de poco más de mil 500 millones de pesos se efectuó la extinción de la deuda impagable que fue contratada bajo auspicio del gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán.

Y es que la bursatilización fue contratada por mil 208 millones de pesos; sin embargo, debido a su estructura financiera —con deuda indexada a UDIS, sobretasas de interés superiores al mercado y un esquema de retención de participaciones—, los municipios habían pagado ya 2 mil 573 millones de pesos.

Además, de mantenerse vigente, los municipios todavía tendrían que cubrir otros 2 mil 266 millones hasta 2036.

Fue sacado de fideicomisos

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García anunció la extinción total de la deuda bursátil con recursos que fueron hallados en distintos fideicomisos, por lo que los municipios no tuvieron que pagar recurso alguno.

Detalló que recuperaron mil 085 millones de pesos localizados en cuentas del fideicomiso, de ahí que solo el Gobierno del Estado aportó 500 millones.

Como parte de la revisión del fideicomiso, el Gobierno del Estado identificó tres cuentas —de participaciones, soporte y fondo de reserva— que concentraban recursos no transparentados a los municipios ni al propio Estado por mil 085 millones de pesos.

Tras recuperar esos recursos, el Gobierno de Veracruz complementó la liquidación con una aportación cercana a 500 millones de pesos para extinguir definitivamente la obligación financiera, y con ello quedó cancelado el esquema de aportaciones previsto hasta 2030.

Fue durante el gobierno de Fidel Herrera cuando 199 de los 212 municipios se acogieron a ese esquema para bursatilizar sus participaciones federales.

Con dicho mecanismo, recibieron por adelantado recursos federales y dejaron comprometidas las participaciones para varias administraciones.