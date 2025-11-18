Veracruz paga deuda histórica con SAT

El Gobierno de Veracruz liquidó la deuda histórica con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y adelantó pagos de los pasivos que tenía con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por un monto total de 44 mil millones de pesos (mmdp).

Durante el presente año, la administración estatal cubrió el total de adeudos fiscales por 30 mmdp; y pagó 14 mmdp al instituto de seguridad social de la deuda de 25 mil millones que se arrastraba.

Con ello, Veracruz logró reducir en un 42 por ciento de la deuda total del Estado, al pasar de 119 mil millones a 62 mmdp, informó la gobernadora morenista Rocío Nahle García.

La mandataria estatal expuso que lograron pagar y adelantar pago de adeudos sin detener la inversión en obra pública, Seguridad, Salud ni programas sociales.

La reducción se alcanzó a una estrategia financiera que permitió liquidar al cien por ciento el adeudo histórico.