Veracruz suma cuatro nuevos partidos políticos

Cuatro nuevos partidos políticos se sumaron a la vida política y electoral de Veracruz, dos de los cuales son locales y dos nacionales.

Se trata del Partido Veracruzano Antipopulista, Partido Cardenista, Partido Construyendo Sociedades de Paz y el Partido Somos México, cuyos representantes ocuparon ya un lugar en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz).

Con ello, suman diez los partidos políticos con representación en Veracruz que participarán en las próximas elecciones del 2027, cuando se renovarán las diputaciones federales y locales.

Toma de protesta en sesión

Durante sesión ordinaria, tomaron protesta a los representantes de las nuevas fuerzas políticas: Osvaldo Villalobos Mendoza, del Partido Veracruzano Antipopulista; Verónica Elsa Vásquez Prieto, Partido Cardenista; Arturo Mariscal Rodríguez, Partido Construyendo Sociedades de Paz; y Celso David Pulido Santiago, Partido Somos México.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consideró que la pluralidad política constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, por lo que afirmó que la incorporación de estas nuevas fuerzas políticas fortalecerán el debate público.