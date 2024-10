El diputado local del PAN en Tamaulipas, Vicente Verástegui Ostos, dijo desconocer por qué querían secuestrarlo o matarlo, luego de que el pasado viernes, 11 de octubre, sufrió un ataque armado en un rancho de su propiedad.

En entrevista, Verástegui Ostos aseguró que no tiene enemigos. Detalló que la tarde del viernes pasado, un grupo de hombres armados en motos y un jetta color blanco lo interceptaron en el interior de su propiedad y le comenzaron a disparar con armas largas.

Dijo que al ver a los hombres armados “mi compañero le mete reversa, se baja un hombre y nos empieza a disparar”.

“Me bajé de la camioneta y me tiré al piso, mi compañero me dice pélate y me voy corriendo y me meto entre las cañas, me dieron como 28 tiros y gracias a Dios no me pegó ninguno”, dijo.

Verástegui Ostos dijo que mientras huía de sus agresores se detenía momentáneamente para escuchar por dónde lo seguían y escuchaba que decían “métanse por ese cabrón, vayan por un dron”, para buscarlo entre el cañaveral.

Dijo que aproximadamente una hora después del ataque, escuchó a una patrulla llegar con la sirena y la torreta encendida por lo que los agresores huyeron del lugar.

Señaló que permaneció escondido pues no tiene confianza en la Policía Estatal.

Relató que siguió caminando descalzo y con la ropa mojada durante toda la noche y madrugada y hasta que empezó a amanecer salió de su refugio.

“En la madrugada me metí en un mezquite, me refugié en un lugar donde no podían entrar en camionetas, no tenía confianza en la policía del estado, ellos saben quiénes fueron los que me atacaron”, acusó.