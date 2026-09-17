Verdadera fortaleza reside en la gente y FA

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la verdadera fortaleza de México reside en su gente y en sus Fuerzas Armadas (FA), en el valor, la entrega y el espíritu de la unidad que distingue a los mexicanos.

En la ceremonia por el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre por el 216 Aniversario de la Independencia de México y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario manifestó que la preparación militar alcanza su más alto sentido cuando se fusiona con los anhelos del pueblo.

Remarcó que la confianza que la ciudadanía otorga a sus instituciones armadas permanece vigente para enfrentar los desafíos actuales bajo la conducción de la jefatura del Ejecutivo.

Trevilla Trejo destacó que el camino trazado para alcanzar la independencia no fue un simple sendero, la huella imborrable de un pueblo, que con valor esperanza y una profunda visión tuvo el coraje de luchar por un sueño que en aquella época parecía imposible lograr la libertad, hacer realidad el ideal de una nación soberana.

“Esa emoción es la que nos reúne una vez más como cada año, en esta imponente, Plaza de la Constitución, para presenciar una de las expresiones más solemnes del orgullo nacional, el tradicional desfile militar.

“Esta magna celebración con la presencia de tropas, nos remonta a uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia, la entrada triunfal a la capital que con profundo orgullo y honor realizó el Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821, al culminar la lucha que nos dio nuestra libertad”.