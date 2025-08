Verónica Camino buscará la presidencia del Senado

Verónica Camino Farjat, senadora por Morena, reiteró que buscará presidir la Mesa Directiva del Senado a partir del 1º de septiembre, así como confió en que el proceso al interior de la bancada oficialista se realice de forma democrática.

“Por supuesto que sigo con la aspiración, no he declinado, no pienso declinar. A menos que exista una situación extraordinaria, como cuando Olga Sánchez Cordero sale de Gobernación al Senado y se le da la presidencia de la Mesa Directiva, creo que debe ser un proceso democrático de nuestra bancada”, apuntó.

En entrevista y a pregunta expresa sobre versiones que apuntan a que la senadora Laura Itzel Castillo contaría con el respaldo de la Presidencia de la República, Camino dijo que hasta ahora no hay una comunicación formal que confirme esa versión.

“A menos que haya alguna comunicación formal, pues diría está bien, pero hasta ahora no tenemos ninguna. Si en un momento dado se pidiera el apoyo para ella y viniera la presidenta a hablar con nosotros, tampoco tendría ningún problema. Pero mientras no la haya, no podemos dar por hecho nada”, subrayó.

La senadora por Yucatán consideró “no fidedigno” suponer que existe ya una designación hecha: “Está como que yo diga también que soy elegida de los dioses o qué sé yo”.

Acerca de que si sólo ella y Laura Itzel Castillo buscan la presidencia de la Mesa Directiva, dijo que es posible que haya más aspirantes.