Viacrucis de Iztapalapa ya es Patrimonio Inmaterial

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, junto a la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron la entrega del Certificado que reconoce a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ante pobladores de los ocho barrios de Iztapalapa, la jefa de gobierno afirmó que esta representación no depende del gobierno, ni de instituciones burocráticas o de alguna Iglesia, sino que le pertenece al pueblo, que la organiza, la transmite y la vive.

“Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural, porque a veces se piensa que esta representación es financiada por tal o cual, no; ellos mantienen, por sí mismos de manera autogestiva, así que hoy decimos: ¡Que viva la representación que ha mantenido el pueblo de Iztapalapa como una tradición viva!”, dijo.

Previo a la entrega del certificado, la titular del ejecutivo local afirmó que el reconocimiento de la Unesco coloca a Iztapalapa en el mapa global de las grandes tradiciones comunitarias de la humanidad, reconoce la fuerza cultural de los ocho barrios de la alcaldía, la permanencia de su identidad y la riqueza de sus formas de organización social.

Brugada Molina se comprometió a apoyar en lo que se requiera para seguir manteniendo viva esta tradición que ahora es reconocida mundialmente.