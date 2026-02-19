﻿﻿
Viacrucis de Iztapalapa ya es Patrimonio Inmaterial

Febrero 19 del 2026
La mandataria capitalina resaltó la identidad del pueblo de Iztapalapa, que dijo, ha permanecido intacta. Cortesía
La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, junto a la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron la entrega del Certificado que reconoce a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ante pobladores de los ocho barrios de Iztapalapa, la jefa de gobierno afirmó que esta representación no depende del gobierno, ni de instituciones burocráticas o de alguna Iglesia, sino que le pertenece al pueblo, que la organiza, la transmite y la vive.

“Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural, porque a veces se piensa que esta representación es financiada por tal o cual, no; ellos mantienen, por sí mismos de manera autogestiva, así que hoy decimos: ¡Que viva la representación que ha mantenido el pueblo de Iztapalapa como una tradición viva!”, dijo.

Previo a la entrega del certificado, la titular del ejecutivo local afirmó que el reconocimiento de la Unesco coloca a Iztapalapa en el mapa global de las grandes tradiciones comunitarias de la humanidad, reconoce la fuerza cultural de los ocho barrios de la alcaldía, la permanencia de su identidad y la riqueza de sus formas de organización social.

Brugada Molina se comprometió a apoyar en lo que se requiera para seguir manteniendo viva esta tradición que ahora es reconocida mundialmente.

