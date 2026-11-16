Viaja Sheinbaum a China por cumbre APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó este domingo a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a realizarse en Shenzhen, China, donde tendrá diversas actividades y encuentros bilaterales.

De acuerdo con su agenda, la mandataria presentará el Plan México y sostendrá reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, así como con Canadá, Australia y Vietnam.

La titular del Ejecutivo federal detalló que tiene contemplado participar en tres actividades principales: la primera es una conferencia que dará en esta reunión de líderes empresariales.

“Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y lo que significan también las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado, y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, expuso en su mañanera.

Será oradora principal

Claudia Sheinbaum también será la oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados en la APEC.

“Y la tercera ya es la reunión de la APEC, donde participan todos los jefes de Estado. Y ahí vamos a hablar de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo, esa es la visión que siempre ha tenido México, de complementariedad de las economías, de garantizar el desarrollo de todos los países”, agregó.

Además, participará en la plenaria de líderes donde se plantea discutir la construcción de una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos.

Buscará con China cooperación en hospitales inteligentes

Detalló Claudia Sheinbaum que en la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de China, el Gobierno de México está interesado en colaborar en diferentes temas como hospitales inteligentes de China para incorporar este modelo en el país.

También sobre medio ambiente, economía circular y transformación de la basura.

“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026”; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros. Señaló que con China son 14 horas de diferencia.

Recibe CSP en Palacio Nacional a Dylan, niño emprendedor

Por la mañana, antes de partir a China, la mandataria informo que recibió este fin de semana en Palacio Nacional a Dylan López Chable, un pequeño emprendedor de 10 años que fue excluido del “Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026” realizado la semana pasada en instalaciones de la Secretaría de Educación Público (SEP), donde estuvieron presentes jóvenes promesa e inventores como las niñas genio Daria y Xóchitl.

“Resulta que Dylan no pudo entrar a este evento el martes, lo descubrí viendo las redes sociales. Les platico que ayer (sábado) estuvo en Palacio Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo en un video compartido en su cuenta de Instagram, en donde se observa al menor recorrer las instalaciones de este recinto histórico.

El pequeño emprendedor contó que el otro año, entre mayo y abril, acudirá a la NASA, donde trabajará en la elaboración de robots con materiales reciclados. Ante la presidenta de México, el niño mostró la alcancía con forma de nave espacial que elaboró como parte de su proyecto “Guardaditos con futuro Mined” y destacó tres propósitos de este producto: futuro, sabiduría y solidaridad.

“Futuro es ahorrar para los estudios. Sabiduría es ayudar a tu cerebro a mentalizar y solidaridad, ayudar a los más necesitados o ayudar en la casa”, explicó el joven.

Reconoce esfuerzo de Dylan

Sheinbaum reconoció el esfuerzo de Dylan y destacó que los mexicanos tenemos “muy fuerte” el valor de la solidaridad, así como fraternidad y amor al prójimo.

“Dylan, cuídate mucho. Y sigue trabajando, teniendo tanta fe en ti mismo, en tus compañeros, en la gente que más lo necesita. Te quiero mucho”, le dijo la jefa de Estado al emprendedor, con quien hizo un “six seven”, gesto de moda entre infancias.

Fue un honor: Dylan

Tras la reunión en Palacio Nacional, el pequeño expresó que fue “un honor” haberse reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum y se refirió a ella como “un ser humano increíble”.

“La humildad que usted tiene la admiré. ¡Dios le bendiga grandemente!”, escribió el niño.

Durante el evento que reunió a niños genio el pasado martes, Dylan acusó que no lo dejaron entrar a las instalaciones de la SEP y denunció que tuvo que esperar cuatro horas para ingresar, cuando ya todo había finalizado.

“No me dejaron mostrar mis premios que gané en Colombia y yo lo único que quería era asistir al evento porque quería conocer los proyectos de los demás niños que han representado también a México como yo”, lamentó en un video publicado tras el encuentro.