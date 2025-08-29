Viajará Marco Rubio a México la próxima semana

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana para “impulsar las prioridades” de Estados Unidos, confirmó este jueves el Departamento de Estado.

En un comunicado, el Departamento señaló que el viaje se realizará del 2 al 4 de septiembre. Entre las prioridades de EE. UU. que se abordarán destacan “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extra continentales malignos”.

El comunicado destaca que se trata del “cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio” y que eso “demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”.

De acuerdo con el comunicado, Rubio busca “profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentará un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región”.

El pasado lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adelantó que Rubio viajaría a México para firmar el acuerdo de seguridad que se ha estado negociando.