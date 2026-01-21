Viajaron marinos en avión militar de EE. UU. el domingo

El pasado 17 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió a la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se autorizara el ingreso de tropas de Estados Unidos a México y la salida de 60 elementos de la Armada de México al vecino país, a fin de llevar a cabo ejercicios conjuntos de capacitación.

El 22 de diciembre, el Senado de la República, órgano facultado para otorgar dicha autorización, anunció que el 5 de enero de 2026 se llevaría a cabo una sesión de la Comisión de Marina y perfiló un periodo extraordinario para desahogar dicho trámite.

Sin embargo, el 3 de enero la comisión anunció la cancelación de la sesión y por ende del periodo extraordinario.

El 9 de julio del año pasado, la Armada de México recibió una invitación por parte del gobierno de Estados Unidos para que elementos de la Unidad de Operaciones Especiales, de la Secretaría de Marina participaran en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, impartido por el Comando Norte, el cual se programó del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.

En el dictamen correspondiente se destaca que la solicitud del Ejecutivo detalla que los marinos mexicanos saldrían el 18 de enero a bordo de un avión C-130 Hércules de Estados Unidos, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que coincide con la aeronave que aterrizó el sábado pasado en dicha terminal aérea, pero que de acuerdo con la información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, no transportó a marinos, sino a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Objetivos de dicha misión

Entre los objetivos principales de dicha misión destacan “fortalecer las habilidades y la capacidad operativa de nuestra Marina de Guerra en coordinación con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América, mediante el desarrollo de tareas tanto individuales como colectivas, propias de las misiones de operaciones especiales, así como el adiestramiento en el empleo táctico de plataformas no tripuladas para misiones de reconocimiento, vigilancia y adquisición de blancos, entre otros”.

El dictamen, que ya no se discutió, señalaba que “en el marco de la Relación Bilateral entre las Fuerzas Armadas mexicanas con los Estados Unidos de América, la salida de nuestras tropas resulta fundamental para fortalecer la colaboración y mantener la estabilidad en la región, permitiendo proyectar a México como un actor comprometido con la seguridad y el mantenimiento del Estado de derecho en la mar”.

Hasta ahora, el Senado de la República no ha reprogramado la sesión de la Comisión de Marina, por lo que no se ha autorizado ni el ingreso de tropas de Estados Unidos a México ni la salida de elementos de la Armada a Misisippi.

PAN acusa transgresión de facultades del Senado

El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum está transgrediendo las facultades del Senado de la República, al permitir el traslado de presos mexicanos y la entrada de aeronaves estadounidenses al país.

“Demandamos al Gobierno Federal una explicación inmediata para que se expliquen las condiciones sobre las cuales se entregan a los presos y las condiciones sobre las cuales entran tropas de otros países”, dijo Téllez Hernández.