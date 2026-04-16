Vicealmirante envía nueva carta a Sheinbaum

El vicealmirante Manuel Roberto Farías, señalado por el supuesto de delincuencia organizada y cometer delitos en materia de hidrocarburo y quien permanece en el Altiplano, envió nuevamente una carta por medio de sus abogados a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle su intervención.

Refiere que están negándole acceder a información sobre el proceso en su contra por el caso del huachicol fiscal.

Farías Laguna indicó que se le está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.

“Atendiendo las leyes y el debido proceso y para único fin de mi defensa he solicitado mediante la Fiscalía General de la República (FGR), diversos actos de investigación desde el 7 noviembre 2025 y Marina pretende el no proporcionarla mediante un argumento arbitrario de reserva de información.

“Argumentando afectaciones a la seguridad y afectaciones al Estado Mexicano, lo que me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, detalló el vicealmirante.

Acusa a Marina de no entregar información

Sostuvo que es atípico que siendo un elemento que sirvió 33 años a la Armada de México, se le niegue el derecho a la información que resulta adecuada para demostrar su inocencia.

Enfatizó que Marina le debe proporcionar la información solicitada por medio de la FGR para que obre en la carpeta de investigación y sea utilizada para esclarecer los hechos que se le imputan.

“Con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso, esperando contar con una resolución favorable a la presente, le reitero mi subordinación y respeto”, subrayó el vicealmirante.