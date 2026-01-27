Vicealmirante vinculado a huachicol envía carta a CSP

El vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien permanece en El Altiplano y es señalado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum donde pidió que se haga justicia y no se fabriquen culpables.

“Ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones, hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia.

“Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal. Para cualquier ampliación de lo que le expreso, y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”, subrayó el vicealmirante en una carta.

El sobrino de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, destacó que en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 5608/2025 existe contenido en la que se le quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe.

“Y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad; un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal).

“Y lo más importante, una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna, por todo lo anteriormente expuesto y al haberle escrito antes, y mis misivas han sido respondidas en el sentido de que hay mecanismos para cada situación, es por eso que le pido de la manera más atenta la revisión de este caso”, refirió.

Farías Laguna aseveró que su caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor.

Denuncia politización

También destacó que ha sido politizado de una manera tal que le ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina (Semar), lo tratan como culpable.

“Muestra de ello es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre de 2025 de una manera ilegal, situación ante la cual establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales.

“Menciono esto porque es muestra de la mala actuación en contra de mi persona”, señaló.

“Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre de 2025, y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia”, resaltó el vicealmirante.

Sostuvo que no tuvo nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se le hace culpable.