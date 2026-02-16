Víctimas de secuestro son detenidas por autosecuestro

Tres militantes del Consejo de Comunidades en Resistencia de Oaxaca (Ccoro) fueron víctimas de secuestro virtual y, después fueron detenidos por la policía municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, tras haber realizado un “autosecuestro”.

De acuerdo con el Ccoro, las tres víctimas: Joaquín Roque Reyes y dos de sus hijos Ángel Reyes Morales y Bernabé Reyes Morales, fueron víctimas de una extorsión virtual mediante llamadas telefónicas, en la que les informaron que tenían secuestrado a Ismael Reyes Morales, otro de los hijos de Joaquín Roque, y pedían una fuerte cantidad de dinero a cambio de dejarlo libre.

Al mismo tiempo, dijo la organización, “sostenían una llamada con el supuesto secuestrado amenazándolo que de colgar la llamada atentaría contra sus familiares, lo cual hacía imposible su localización”.

Al no poder contactar a su hermano, la familia se vio obligada a conseguir el dinero, por lo que acudieron al centro de trabajo de Ismael, donde colaboraron facilitando el dinero para el rescate, y quienes tampoco lograron localizar a Ismael.

Al trasladarse al punto donde se entregaría el dinero, los tres hombres fueron interceptados por la policía municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público.