El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que el video grabado por la diputada panista María Elena Pérez-Jaén, en el que se le observó comiendo junto al auditor superior de la Federación (ASF), David Colmenares, “es infantil y prejuicioso”, descartando además de que le hayan entregado los resultados de la primera fiscalización a la Cuenta Pública 2022.

“Eso es del imaginario de una persona que yo, primero, respeto como legisladora, y que respeto más aún en su condición de mujer, pero sí le voy a mandar un manual de Carreño. Me reúno permanentemente, así debe de ser. Es verdaderamente infantil, inmaduro, aventurado, prejuicioso, estar señalando que porque alguien se sienta a compartir los alimentos en un espacio público se va a estar ahí buscando otra cuestión que no sea la relación que debe existir entre el órgano técnico que depende”, expuso.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, motivo por el que se requiere del diálogo permanente.

“¿Saben de quién depende la Auditoría Superior de la Federación? De la Cámara de Diputados. Igual me reúno con la secretaria general. Pero te digo, son prejuicios acumulados y de una práctica que ella conoce muy bien, eso practicaban desde Diego Fernández de Cevallos, que lo hizo muy bien Calderón, que se confabularon con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para esas prácticas, pero eran en lo oscurito. Yo no me reúno en lo oscurito, ni con su coordinador”, concluyó.