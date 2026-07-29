Vigilarán más de 70 espacios de radio y tv para elecciones

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual se ordena el monitoreo de 73 espacios de radio y televisión durante las etapas de precampaña y 503 en campaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Por medio de un comunicado, el órgano electoral explicó que este acuerdo plantea una metodología con 14 variables de análisis, entre ellas tiempos de transmisión, género periodístico, valoración de la información, igualdad de género y no discriminación, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, presencia de estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación y mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas.

Acuerdo

Detalló que el catálogo aprobado incluye 59 noticiarios de mayor audiencia para la etapa de precampaña y 489 para la etapa de campaña, así como 10 programas de espectáculos o revista y cuatro de debate, opinión y análisis, alcanzando un total de 73 espacios monitoreados en precampaña y 503 en campaña.

Precisó que su acuerdo también instruye a la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto a emitir la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior para hacer el monitoreo, anexando la metodología, el catálogo y los requerimientos técnicos en los convenios de colaboración, lo cual asegura la participación académica en el análisis de contenidos y fortalece la transparencia del proceso.

Finalmente, destacó que la publicación en el Diario Oficial de la Federación marca el inicio formal de la aplicación de este último mecanismo, cuyos resultados serán difundidos cada 15 días en el portal del Instituto Nacional Electoral, permitiendo a la ciudadanía conocer objetiva y sistemáticamente el tratamiento que los medios de comunicación darán a partidos políticos, coaliciones y candidaturas.