“Vil venganza” la no ratificación de fiscal Godoy

El presiente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “vil venganza” y una “victoria pírrica” el que la oposición haya rechazado la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.

El mandatario recordó que como fiscal Ernestina Godoy enfrentó al llamado “cártel inmobiliario”, donde están involucrados funcionarios de PAN de la capital del país y “como actuó con rectitud se vengaron ayer, fue una vil venganza”.

El presidente López Obrador dijo que la exfiscal capitalina es una mujer íntegra, honesta y una auténtica impartidora de justicia, que tiene las puertas abiertas en el Gobierno Federal “en lo que ella quiera” y hacia futuro tendrá muchas posibilidades porque es una mujer de primera.

No podemos hacer juicios sumarios

Así también, aseguró que por estar en época electoral, las denuncias que se presentan y exponen en sus conferencias mañaneras no deben darse por un hecho y que “no se pueden hacer juicios sumarios”.

Esto, luego que en su conferencia matutina de este martes, una asistente señaló que “una persona multimillonaria” quiere reelegirse como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tras este señalamiento, el presidente López Obrador contestó que no podía dejar pasar ese caso y dijo:

“Yo creo que si se hace aquí una denuncia porque es la mañanera, y la verdad, no es para presumir, pero se ve en muchas partes. Entonces, si se hace aquí una denuncia, pues que no se dé como un hecho lo que aquí se denuncia, porque nosotros no podemos hacer juicios sumarios”.

Y en otro tema, el presidente López Obrador aseguró que antes de que concluya su mandato enviará una iniciativa de ley para que el trabajador que se jubile obtenga una pensión digna, es decir, lo mismo que recibe al momento de dejar de trabajar.

López Obrador recordó que los gobiernos neoliberales actuaron con saña al aprobar reformar en contra de los trabajadores que lo único que buscan era dañar a los asalariados.