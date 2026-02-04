Vincula FGE a proceso a El Chino

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, en continuación de la audiencia inicial, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Iván “N”, alias “El Chino” por su presunta responsabilidad en dos hechos violentos de alto impacto, entre ellos la masacre ocurrida en una fiesta de 15 años ocurrida en 2023, donde murieron ocho personas y 25 resultaron heridas.

Al imputado, también se le atribuye probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio contra una persona en 2024, ambos hechos suscitados en Ciudad Obregón.

En la primera causa penal, “El Chino” fue vinculado por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, tentativa de homicidio calificado, así como asociación delictuosa.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando el imputado y un copartícipe arribaron armados a un domicilio ubicado en la colonia Cajeme, donde abrieron fuego contra un grupo de personas.

Como consecuencia de dicha agresión armada, perdieron la vida ocho personas, además, 25 personas más resultaron lesionadas, logrando sobrevivir y recibir atención médica oportuna.

En una segunda causa penal, Jesús Iván “N” fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de Rafael “N”, manteniéndose igualmente la prisión preventiva justificada.