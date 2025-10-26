Vinculación a proceso contra exdefensora pública

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control vinculación a proceso contra Alicia Paola Barrientos de la Peña, una exdefensora pública federal que pidió diversas cantidades de dinero a su defendido para obtener su libertad.

En audiencia inicial, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), aportó los datos de prueba suficientes para que el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, procesara a la exfuncionaria del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal (IFDP), dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los delitos de fraude y cohecho.

Con motivo de lo anterior, Barrientos de la Peña solicitó la suspensión condicional del proceso, por un plazo de 10 meses para la reparación del daño a la víctima.

Según las investigaciones ministeriales, la exdefensora pública solicitó diversas cantidades de dinero a su defendido, quien, en su momento, fue aprehendido y procesado dentro de una causa penal.