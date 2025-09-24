Vinculan a Bermúdez por secuestro y extorsión

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” o “El Abuelo”, fue vinculado la tarde de este martes a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Asimismo, el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, la ratificó la prisión preventiva oficiosa al presunto líder del grupo de La Barredora, en continuación de la audiencia inicial celebrada este martes, la cual se desarrolló de manera privada por razones de seguridad.

Sellan información sobre bienes de Hernán

El gobierno de Tabasco, por medio de su Secretaría Anticorrupción, reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, por lo que será hasta 2030 que la información podrá ser pública.

En respuesta a la solicitud de información hecha, el pleno del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción de Tabasco aprobó por unanimidad la decisión al afirmar que divulgar esta información podría entorpecer la investigación que se le sigue a Bermúdez.

Además, indicó el Comité de Transparencia de la secretaría estatal, se comprometería la integridad física de Bermúdez Requena, así como la seguridad pública, pues existe el riesgo de “mal manejo” de los datos que pueden arriesgar las actividades que la institución de seguridad pública implemente.

Con base en esta resolución, las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena podrán ser públicas hasta agosto de 2030.