Vinculan a Diego Sebastián y Gerardo “N” por crimen

La tarde de ayer jueves, un juez vinculó a proceso a Diego “N” y Gerardo “N”, por los homicidios de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa que estaba embarazada, a su hija de tres años, y a Aleyda, la empleada doméstica.

De acuerdo con la información del juez, a ambos se les dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación ventaja y alevosía contra Jonathan.

Otro delito

Además, se les vinculó a proceso por el homicidio calificado contra Ana Paula, Aleya, y Sofía, menor de tres años hija de Jonathan.

A ambos, también se les adicionó otro delito: la interrupción materno infantil violento, pues Ana Paula estaba embarazada de cuatro meses al momento de ser asesinada.

En el caso de Diego, identificado como socio de Jonathan Meléndez, se le vinculó a proceso por el delito de crueldad contra seres sintientes porque la mascota de la familia también fue asesinada.