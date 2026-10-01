Vinculan a director por abusar de joven

Un juez de control vinculó a proceso a un director de escuela primaria señalado por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una joven que realizaba su servicio social en un plantel educativo del municipio de Allende, Nuevo León.

La persona imputada fue identificada como Luis, de 40 años, quien se desempeña como director de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la zona centro de esa localidad.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, la denuncia fue presentada por la víctima después de los hechos reportados durante julio. Tras acudir ante elementos de la Policía Municipal, la joven recibió orientación para formalizar la acusación ante el Ministerio Público.

A partir de la denuncia, la Fiscalía inició una carpeta de investigación y reunió los datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial para determinar la situación legal del acusado.

En un comunicado, las autoridades informaron que en las labores de investigación intervinieron de manera coordinada la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Metropolitana de Investigación de Allende.

Aunque las autoridades confirmaron la vinculación a proceso, no dieron a conocer la fecha exacta en que habría ocurrido la agresión denunciada ni cuándo fue presentada formalmente la querella.