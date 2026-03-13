Vinculan a Jared “N” por feminicidio de Kimberly

La Fiscalía Especializada contra el Delito de Feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N” por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de Kimberly, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en la audiencia de ayer jueves, el juez determinó vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Asimismo, estableció seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, el juez consideró que la víctima fuera citada solo por sus iniciales, esto es, KJRB, para evitar una revictimización.

De acuerdo con las indagatorias, Jared Alejandro “N” habría participado en la privación de la vida de KJRB, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca, en un predio contiguo a la UAEM.

Al conocer de los hechos, la fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación del ahora imputado.