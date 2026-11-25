La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de Control vinculó a proceso a Jonathan “N”, acusado del asesinato del reportero Eduardo Flores Salado.

La dependencia explicó que la audiencia, que se realizó la noche del lunes, Jonathan fue vinculado a proceso. La audiencia se realizó sin anunciarla, es decir no se informó a la prensa de su realización.

La FGE informó que, de acuerdo con la investigación, el 14 de noviembre Flores Salado se encontraba “conviviendo” en su casa con Jonathan, sostuvieron una discusión y luego lo asesinó.

De acuerdo con la dependencia, tras el asesinato, Jonathan “trasladó” el cadáver del reportero y lo abandonó en la colonia Canuto Nogueda, en una zona conurbada de Acapulco.

La Fiscalía afirmó que, de acuerdo con las investigaciones, el reportero y su presunto homicida “ “mantenían una relación de pareja”.