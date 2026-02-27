Vinculan a proceso a 4 personas en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso penal de cuatro personas por el delito de terrorismo y la judicialización de 26 más detenidas durante los disturbios del domingo pasado en la entidad.

El Grupo de Inteligencia Operativa del Estado detalló que 48 personas fueron detenidas el 22 de febrero de 2026 por hechos violentos en diversos municipios de Guanajuato, y 18 se encuentran libres bajo reservas de ley.

“Desde el primer momento, la Fiscalía de Guanajuato radicó las carpetas de investigación correspondientes, integrando datos de prueba sólidos y contundentes, lo que ha permitido avanzar con firmeza en su judicialización”.

Cuatro personas tienen la calidad de coautores en los procesos iniciados en su contra.

Otras se judicializaron por su probable responsabilidad en la comisión de delitos tales como terrorismo y delincuencia organizada y contra la salud.