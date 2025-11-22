Vinculan a proceso a 5 por lesiones y robo en marcha

Un juez de control vinculó a proceso a cinco personas más por los hechos del pasado sábado 15 de noviembre, que se realizó la marcha de la Generación Z, acusados de lesiones y robo.

A cuatro de los procesados se les permitió llevar su proceso en libertad, con las medidas cautelares de no acercarse al lugar de los hechos ni a las víctimas, además de la firma periódica.

Prisión preventiva

Al quinto imputado se le dictó la medida de prisión preventiva, por lo que continuará privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

Las cinco personas que ayer viernes tuvieron su audiencia fueron quienes el martes pasado solicitaron la ampliación del término constitucional.

El juez, con sede en los juzgados del Reclusorio Norte, determinó un periodo de 30 días para el cierre de las investigaciones complementarias.

En otra audiencia celebrada el viernes, a dos de los procesados por tentativa de homicidio, Fernando y Francisco, se les reclasificó el delito por resistencia de particulares.

Los dos procesados ahora llevarán su proceso en libertad con las medidas cautelares de no acercarse a las víctimas ni al Zócalo capitalino.