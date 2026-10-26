Vinculan a proceso a César Jáuregui

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria la madrugada de ayer domingo.

En continuación de la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Alfonso Santos Dorantes, juez de Control, también le ratificó la prisión preventiva oficiosa al exfuncionario, por lo que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Al término de la diligencia, José Ramón Flores, abogado del exfiscal, anunció que impugnarán la vinculación a proceso dictada, pues siguen convencidos de que no hay pruebas contra Jáuregui Moreno.

Comenta que el implicado sabía del operativo, más no de la participación de los agentes de la CIA.

“Obviamente, los que estuvieron en el operativo, quien era la Sedena y la misma fiscalía, pero en grado de participación, pues obviamente eran muchos agentes, muchísimos agentes.

“Y todo eso lo vamos a estructurar, lo vamos a meditar y pensar, qué pruebas vamos a ofrecer; ahorita por el momento vamos a reflexionar la resolución que nos acaban de notificar y vamos a impugnar esta decisión”, comentó.

Asegura estar bien y muy fuerte

Con un mensaje escrito con su puño y letra, Jáuregui Moreno aseguró estar bien y muy fuerte, luego de que en las últimas horas fuera vinculado a proceso por el delito de traición a la patria.

En dicho texto, agradeció las muestras de solidaridad y respaldo que ha recibido de su equipo de trabajo, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de ciudadanos.

“Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos”, dice el mensaje que Jáuregui escribió en una hoja de cuaderno con tinta roja.

Dentro de lo que escribió, no hace referencia directa a las acusaciones ni a los procedimientos judiciales, solo agradece el respaldo recibido, comunicar que se encuentra bien y expresar su deseo de reencontrarse pronto con quienes lo han acompañado.