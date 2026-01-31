Vinculan a proceso a El Botox por homicidio

Un juez de control vinculó a proceso a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, por su presunta relación en el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El juez determinó que existen pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía de Michoacán (FGE), que prueban la posible relación de este líder criminal de Los Blancos de Troya, en el asesinado a tiros del líder limonero.

Prisión preventiva

El juez fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Bernardo Bravo fue asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en una propiedad de “El Botox”, en la localidad de Cenobio Moreno y su cuerpo abandonado en la comunidad de San Fernando.