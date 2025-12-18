Vinculan a proceso a El Limones por narcotráfico

Un juez de control vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

En continuación de la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara a Rodríguez Ortiz, presunto operador financiero de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa y dirigente del grupo sindical Catem, quien permanecerá preso en el penal del Altiplano.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva y otorgó al Ministerio Público Federal dos meses para el cierre de la investigación complementaria.