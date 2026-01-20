Vinculan a proceso a exalcalde y exfuncionarios

El expresidente municipal de San Juan Lajarcia, Oaxaca, Alejandro Hernández Velásquez, el exsíndico José Ángel Arreola Martínez y el exregidor de Obras, Rey Fernando Robles Sánchez, fueron vinculados a proceso por el delito de violencia política en razón de género.

Los tres exfuncionarios obstruyeron el ejercicio del cargo a Gabriela Martínez Domínguez, quien se desempeñaba como regidora de Hacienda en San Juan Lajarcia en el trienio de 2023 a 2025.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en agosto de 2025 determinó fundado el agravio relativo a la omisión del pago de dietas y obstrucción al ejercicio del cargo en contra de la exconcejal, y ordenó al edil de San Juan Lajarcia pagar las dietas adeudas a la misma.

Ayer, la Fiscalía de Oaxaca informó que los exfuncionarios Alejandro Hernández, José Ángel Arreola y Rey Fernando Robles fueron vinculados a proceso por violencia política en razón de género.