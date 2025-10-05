Vinculan a proceso a exfuncionario de Morelos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Moisés “N”, ex funcionario de la Secretaría de la Contraloría, por su probable participación en los delitos de incumplimiento de funciones públicas.

De los hechos, se conoció que Moisés “N” fungió como director general de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría durante la administración 2018-2024, en donde recibió una queja contra el excomisionado de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Jesús Alberto Capella, en la administración 2012-2018.

De acuerdo con la indagatoria, hay indicios en el sentido de que se pagaron cursos de capacitación en la extinta CES que no se llevaron a cabo.

Este señalamiento fue realizado durante la gestión del excomisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pero nunca se judicializó.