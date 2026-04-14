Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, cometido en agravio del patrimonio público, el segundo en menos de un mes y por el que podría pasar 14 años en prisión.

La dependencia detalló que el pasado 7 de abril de 2026 cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente. En la continuación de la audiencia inicial celebrada este día, el Ministerio Público (MP) presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

“El Juez de Control resolvió la vinculación a Proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de dos a 14 años de prisión”, señaló.