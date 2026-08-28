Vinculan a proceso a Fernando Farías

Por su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, una jueza de Control vinculó a proceso al excontralmirante Fernando Farías Laguna.

Asimismo, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, permanecerá preso en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), aportó los datos de prueba suficientes para que se determinara procesar a Farías Laguna por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento.

Defensa alista amparo

Por lo anterior, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, anunció que interpondrá un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva que se le dictó este jueves al excontralmirante por su presuntamente dirigir una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras conocer el fallo de la jueza de Control en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, el litigante afirmó que irán primero al amparo porque considera se cometieron violaciones de fondo contra Farías Laguna, quien permanecerá preso en el penal del Altiplano.

En entrevista, el abogado afirmó que la jueza del caso reconoció que existe un entramado delictivo relacionado con el contrabando de combustible en el que están ligados secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles, civiles.

Sin embargo, dijo que la parte que no comparte es que la dirección de todo este grupo criminal se le pretenda atribuir a dos marinos de mando medio: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.