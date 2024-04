Vinculan a proceso a “Fofo” Márquez

“Llevo tres días aislado”, fueron las palabras del influencer Rodolfo al escuchar la determinación de la jueza que lo vinculó a proceso por el cargo de feminicidio en grado de tentativa, por lo que deberá permanecer preso en el penal de Barrientos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró “Fofo” Márquez.

Rodolfo enfrenta una acusación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por feminicidio en grado de tentativa, por golpear a una mujer por un problema de tránsito; hechos que fueron grabados y difundidos en redes sociales.

Podría pasar hasta 46 años en prisión

Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, para el imputado la pena es de 26 años hasta 46 años de cárcel.

Según el artículo 281 del Código Penal del Estado de México, se establece que quien comete el delito de feminicidio, prive de la vida a una mujer por razones de género, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de multa.

En el caso de feminicidio en grado de tentativa, la penalidad que se aplica en la entidad mexiquense para el acusado es de las dos terceras partes del delito de feminicidio, por lo que el responsable tendría que ser condenado con 26 años hasta 46 años de prisión.

‘No quiero morir en la cárcel’

“No quiero morir en la cárcel, ya hay un precio por mi cabeza”, afirmó este miércoles Rodolfo, mejor conocido como “Fofo” Márquez, al escuchar la determinación de la jueza de vincularlo a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa en juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

“Llevo tres días en aislamiento”, afirmó Rodolfo tras lo cual se levantó su playera color naranja para mostrar su espalda con presuntos golpes.

Esto, tras una audiencia de más de tres horas en la que la jueza argumentó por qué tomó la determinación de vincular a proceso —por el delito de feminicidio en grado de tentativa— a Rodolfo, explicando cada una de las pruebas y peritajes expuestos.

La jueza rechazó que su determinación fuera por la “avalancha mediática” de la que acusó el abogado defensor Erick Rauda, al tiempo que explicó que la agresión que sufrió la conductora, que fue golpeada a puñetazos y patadas, fue violencia de género.