Vinculan a proceso a gemelos por ataque

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso los hermanos Carlos “N” y David “N” por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Neri Edit y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo y menores de edad de iniciales J.A.G y R.L.S.

En audiencia celebrado en Torreón bajo la causa penal 1632/2026, el domingo fueron vinculados a proceso en una audiencia que inició a las 12 del día en el Centro de Justicia Penal de la ciudad y donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia.

A solicitud del Ministerio Público, se dictaminó prisión preventiva justificada en contra de ambos imputados y el juez determinó autorizar los 6 meses de plazo de investigación, los cuales concluyen el 4 de abril de 2027.

El 1 de octubre, la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue escenario de una agresión que dejó como saldo a una persona fallecida, la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, y cuatro personas heridas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela durante la mañana y atacaron a integrantes de la comunidad escolar. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

La investigación continúa

A cuatro días de la agresión, las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y el móvil de los dos detenidos. Por ahora, los elementos confirmados son que dos exalumnos de 18 años ingresaron a la secundaria, utilizaron armas blancas y petardos, una subdirectora murió, cuatro personas resultaron heridas y los dos presuntos responsables fueron detenidos.

La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer qué llevó a los dos jóvenes a cometer la agresión.