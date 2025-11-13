Vinculan a proceso a hombre por hackear página de la Sectur

José Manuel “N” fue vinculado a proceso por “hackear” la página de la Secretaría de Turismo, en la que modificó el ingreso a la página visitmexico.com sin autorización.

En principio, un juez de control resolvió no procesar al prestador de servicios y dejó sin efectos la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución y lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de acceso ilícito a sistemas de informática, en agravio de la Secretaría de Turismo (Sectur).

De acuerdo con la investigación de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Pérez Rodríguez cambió el ingreso a la página visitmexico.com y le agregó mecanismos de seguridad y cortinillas que redireccionaban a una diversa página en la que no se visualizaba información turística.

Lo anterior, lo llevó a cabo como presunto prestador de servicios de una empresa de tecnología y sin autorización.

La FGR informó que un juez de control había resuelto la no vinculación con efectos de sobreseimiento, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que resultaron fundados y suficientes los agravios de la Secretaría de Turismo y del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC).