Vinculan a proceso a jefe operativo de La Barredora

Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a Gustavo Botello Rodríguez, alias “Viejón” o “Tavo”, presunto jefe operativo de “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante un operativo de las fuerzas federales.

En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez en el Estado de México, determinara procesar a Botello Rodríguez, por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de cocaína y clorhidrato de metanfetamina, contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de venta de marihuana, posesión de armas de fuego, granada, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la FGR, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército y Guardia Nacional (GN), detuvieron al presunto jefe operativo de “La Barredora” durante un cateo en un inmueble en el fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga.

En el operativo, los efectivos le aseguraron 149.1 gramos de marihuana, 750.1 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 767.1 gramos de cocaína; material bélico consistente en tres armas de fuego cortas, un arma larga, una granada, 155 cartuchos y nueve cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como ocho teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas y un chaleco táctico con la leyenda de una organización criminal.

Era considerado un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República.

El juez de la causa dio a la FGR un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.