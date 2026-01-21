Vinculan a proceso a joven

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con arma blanca, luego de que un hombre fuera localizado sin vida en el pueblo de San Agustín Othenco, en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con fuentes consultadas por este periódico, la indagatoria quedó registrada bajo la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00022/01-2026, y se encuentra en proceso de integración. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero de 2026, alrededor de las 20:40 horas, en calle Tabasco s/n, donde fue hallado el cuerpo de un hombre con visibles lesiones en el cuello, presuntamente provocadas por un objeto punzocortante.

Según el reporte oficial, mientras personal de la Coordinación Territorial MLP-1 se encontraba de guardia, una mujer se presentó en estado de alteración emocional y refirió que minutos antes había recibido videos enviados por su hijo, en los que presuntamente se observaba la comisión de un homicidio.